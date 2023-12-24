ЦВК повідомила про часткове відновлення функціонування Держреєстру виборців

У ЦВК заявили, що ухвалена постанова спрямована винятково на актуалізацію бази даних Державного реєстру виборців та відновлення її періодичного поновлення.

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про часткове відновлення функціонування Державного реєстру виборців. Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

Нагадаємо, 14 вересня ЦВК ввела АІКС ДРВ у тестову експлуатацію для забезпечення налаштування програмних і апаратних засобів захисту інформації. Вона має технологічний характер та не передбачає будь-якої обробки персональних даних виборців.

Під час засідання 22 грудня Комісія ухвалила рішення про відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у частині періодичної актуалізації (періодичного поновлення) бази даних ДРВ. При цьому вона відбуватиметься без участі органів ведення Реєстру, що не функціонують через тимчасову окупацію рф чи ведення бойових дій на відповідних територіях.

У Комісії зазначили, що обласним, Київській міській військовим адміністраціям у разі погіршення безпекової ситуації через збройну агресію російської федерації, що може вплинути на належну організацію роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, в яких утворено регіональні органи адміністрування та органи ведення ДРВ, постановлено невідкладно повідомляти ЦВК про таке з метою вжиття необхідних заходів реагування щодо захисту бази даних Державного реєстру виборців.

«Слід окремо наголосити, що ухвалена постанова спрямована винятково на актуалізацію бази даних Державного реєстру виборців та відновлення її періодичного поновлення. Сьогоднішнє рішення Комісії не передбачає відновлення сервісів Реєстру, повʼязаних з доступом до мережі Інтернет. Водночас органи державної влади отримають можливість здійснювати передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення конституційних прав громадян в умовах збройної агресії проти нашої держави», — зазначив заступник голови Комісії Сергій Дубовик.

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