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  1. В Украине

Какова перспектива демобилизации военных, – рассказал Рустем Умеров

14:27, 24 декабря 2023
Слово «демобилизация» будет использоваться только после окончания войны, пока военным будут предоставлять отпуска или частично увольнять.
Какова перспектива демобилизации военных, – рассказал Рустем Умеров
Источник фото: pravda.com
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о возможности использования термина "демобилизация" после завершения войны. Сейчас разрабатываются решения, которые предоставят возможность военнослужащим иметь отдых или быть частично уволенными. Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

Министр отметил: "Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично освобожден. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически".

На вопрос о зависимости процесса демобилизации от количества новых мобилизованных Умеров ответил, что этот вопрос касается справедливости для всех. Решение по этому вопросу уже согласовано и вскоре будет представлено в Верховную раду.

"Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года. А вообще наша цель - изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", - подчеркнул министр.

Ранее мы писали, что Верховная Рада рассмотрит законопроект Арахамии и Безуглой о гендерном равенстве в армии, ограничениях на видео в TikTok, пенсии и отпусках военнослужащих.

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