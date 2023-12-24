Получат ли повестки мужчины, которые выехали за границу, – ответил глава Минобороны

Минобороны располагает данными о количестве украинских мужчин призывного возраста, которые выехали за границу и не вернулись.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил в интервью "Суспільному" на уточнение журналистки относительно немецких СМИ, которые заявили, что Министерство обороны ищет способы вернуть украинских мужчин, выехавших за границу, для выполнения гражданского долга: "Если мы примем решение по категориям, приглашение отправим всем".

Он подчеркнул, что ведомство имеет данные о количестве украинских мужчин призывного возраста, которые после начала полномасштабного вторжения выехали за границу и не вернулись, поскольку в течение последних полутора месяцев были сконсолидированы все базы данных.

"Первое, мы просто призываем этих людей пройти учет. Во-вторых, после учета, мы предлагаем им различные опции - рекрутинг, где можно выбрать специальность. Фокус не на то, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы по безопасности были сняты. Вот наша цель. Какие категории ограничений будут введены - это уже коллективные решения, и пропустит это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", - отметил Умеров.

Отвечая на уточнение относительно уже существующей ответственности за уклонение от мобилизации, он заявил: "Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну".

Кроме того, Рустем Умеров сообщил, введут ли электронные повестки в ТЦК, и какова перспектива демобилизации военных.

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