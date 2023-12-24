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  1. В Україні

Рустем Умєров повідомив, чи введуть електронні повістки до ТЦК

14:14, 24 грудня 2023
Міністр оборони України Рустем Умєров відповів на запитання щодо можливості отримання запрошення в територіальний центр комплектації на смартфон.
Рустем Умєров повідомив, чи введуть електронні повістки до ТЦК
Фото: obozrevatel.com
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Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, наразі розглядається можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у ТЦК.

Також він зазначив, що наразі спеціалісти працюють над базами даних.

«Тобто ми проаналізували різні бази даних, десь дев’ять, з різних міністерств. Потім дивимося, як ці бази облікувати. Тому що люди не зовсім розуміють, хто зобов’язаний, хто військовослужбовець, хто ветеран. Тому говоримо про базу даних військовозобов’язаних, про те, як облікувати їх. Після обліку — дивимося, чи та чи інша категорія буде взагалі запропонована на військову службу чи ні», - сказав міністр оборони України у інтерв’ю «Суспільному», додавши, що це великий механізм, «який треба обговорювати покроково».

Відповідаючи на запитання про можливість отримання запрошення в територіальний центр комплектації на смартфон у перспективі Умєров заявив: «Ми працюємо над цими технічними рішеннями».

Нагадаємо, раніше командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заявив, що «можна видаляти Дію», оскільки в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації, зокрема, і з блок-постами в кожному місті.

При цьому глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

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