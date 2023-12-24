«Можна видаляти Дію вже»: в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації з блок-постами в кожному місті

Командир 72-ої ОМБр повідомив, що в кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости для відстеження військовозобов’язаних.

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Починаючи з 28 грудня на Прикарпатті заплановано запровадження нової хвилі мобілізації. Українці «можуть видаляти Дію». Про це повідомив Назарій Кішак, командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Івано-Франківську.

«З 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости, ми беремось за мобілізацію! Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту. У нашій державі війна… Без образ. Можете видаляти Дію вже», - зазначив Кішак.

Також він додав, що поліція почне перевіряти ситуації щодо фальшивих опікунств та неправдивих інвалідностей.

«Від сьогодні поліція перевірятиме фейкові опіки і догляди, інвалідності. Мами бігають спокійно до церкви, а сини їх доглядальники», - зазначив Назарій Кішак у своїй заяві.

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