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Суддям дозволять отримувати нагороди, відзнаки і грамоти, — за яких умов

Верховна Рада ухвалила закон, за яким суддів зможуть нагороджувати, давати їм відзнаки і грамоти за певних умов.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

  1. В Україні

«Можна видаляти Дію вже»: в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації з блок-постами в кожному місті

08:19, 24 грудня 2023
Командир 72-ої ОМБр повідомив, що в кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости для відстеження військовозобов’язаних.
«Можна видаляти Дію вже»: в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації з блок-постами в кожному місті
Джерело фото: vikna
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Починаючи з 28 грудня на Прикарпатті заплановано запровадження нової хвилі мобілізації. Українці «можуть видаляти Дію». Про це повідомив Назарій Кішак, командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Івано-Франківську.

«З 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости, ми беремось за мобілізацію! Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту. У нашій державі війна… Без образ. Можете видаляти Дію вже», - зазначив Кішак.

Також він додав, що поліція почне перевіряти ситуації щодо фальшивих опікунств та неправдивих інвалідностей.

«Від сьогодні поліція перевірятиме фейкові опіки і догляди, інвалідності. Мами бігають спокійно до церкви, а сини їх доглядальники», - зазначив Назарій Кішак у своїй заяві.

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