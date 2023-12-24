«Можно удалять Дию уже»: в Украине стартует новая волна мобилизации с блок-постами в каждом городе

Командир 72-й ОМБр сообщил, что в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты для отслеживания военнообязанных.

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Начиная с 28 декабря на Прикарпатье запланировано введение новой волны мобилизации. Украинцы "могут удалять Дию". Об этом сообщил Назарий Кишак, командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Ивано-Франковске.

"С 28.12 в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы беремся за мобилизацию! Мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все кто попадутся пойдут в пехоту. В нашем государстве война... Без обид. Можете удалять Дию уже", - отметил Кишак.

Также он добавил, что полиция начнет проверять ситуации по фальшивым опекунствам и ложным инвалидностям.

"С сегодняшнего дня полиция будет проверять фейковые опеки и уходы, инвалидности. Мамы бегают спокойно в церковь, а сыновья их смотрители", - отметил Назарий Кишак в своем заявлении.

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