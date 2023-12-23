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  1. В Украине

В Украине усиливают защиту неба от вражеских «Шахедов»

21:56, 23 декабря 2023
В Украине областные военные администрации работают над созданием мобильных огневых групп ПВО.
В Украине усиливают защиту неба от вражеских «Шахедов»
Источник фото: Facebook / Алексей Кулеба
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В Украине усиливают защиту от беспилотников, поскольку обстрелы со стороны вражеских сил становятся более интенсивными. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба сообщил, что областные военные администрации активно работают над созданием мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

"Враг продолжает обстрелы территории Украины - ежедневные налеты групп шахедов и ракет по областям страны. С особой интенсивностью враг атакует приграничье и прифронтовые регионы, в частности Херсонскую область", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, с начала недели на Херсонщине зафиксировано почти 500 обстрелов, выпущено более 2500 снарядов, что в среднем составляет сто обстрелов в день. В результате этих нападений за неделю в Херсонской области погибли два человека, еще 28 получили ранения, среди которых четверо детей.

"Мы же усиливаем защиту неба в каждой области Украины. Большинство российских беспилотников сегодня сбивают мобильные огневые группы. Их работа эффективна и помогает экономить ракеты для уничтожения вражеских крылатых ракет и авиации", - добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что работа над созданием дополнительных мобильных групп продолжается, чтобы быстро реагировать на угрозы со стороны дронов. Процесс комплектования и усиления этих групп осуществляется ежедневно, устраняя опасность от беспилотных атак.

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