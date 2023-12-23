В Україні посилюють захист неба від ворожих «Шахедів»

В Україні обласні військові адміністрації працюють над створенням мобільних вогневих груп ППО.

Джерело фото: Facebook / Олексій Кулеба

В Україні посилюють захист від безпілотників, оскільки обстріли з боку ворожих сил стають більш інтенсивними., Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба повідомив, що обласні військові адміністрації активно працюють над створенням мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

«Ворог продовжує обстріли території України – щоденні нальоти груп шахедів та ракет по областям країни. З особливою інтенсивністю ворог атакує прикордоння та прифронтові регіони, зокрема Херсонщину», - наголосив Кулеба.

За його словами, з початку тижня на Херсонщині зафіксовано майже 500 обстрілів, випущено понад 2500 снарядів, що в середньому становить сто обстрілів на день. У результаті цих нападів за тиждень в Херсонській області загинули двоє людей, ще 28 отримали поранення, серед яких четверо дітей.

«Ми ж посилюємо захист неба в кожній області України. Більшість російських безпілотників сьогодні збивають мобільні вогневі групи. Їхня робота ефективна і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації», - додав Кулеба.

Він підкреслив, що робота над створенням додаткових мобільних груп триває, щоб швидко реагувати на загрози з боку дронів. Процес комплектування та підсилення цих груп здійснюється щодня, усуваючи небезпеку від безпілотних атак.

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