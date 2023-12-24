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  1. В Україні

Нове шахрайство в мережі: просять допомогу для хворих

09:15, 24 грудня 2023
В мережі активізувалися шахраї з фейковими акаунтами благодійної допомоги для хворих.
Нове шахрайство в мережі: просять допомогу для хворих
Фото ілюстративне
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Українців попереджають про нові схеми шахрайства, які спрямовані на виманювання грошей під виглядом благодійної допомоги для хворих осіб. Шахраї, шукаючи нові методи обдурювання, створюють фейкові сторінки в соціальних мережах, де публікують оголошення про терміновий збір коштів. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Вони використовують фотографії хворих людей, які раніше були розміщені в Інтернеті, та копіюють їх на свої сторінки, вказуючи банківські реквізити для перерахування коштів. Однак, після успішного збору коштів, отриманих від доброчесних людей, шахраї просто зникaють, залишаючи гроші собі.

Експерти закликають бути обережними та довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти гіперпосилання та вміст сторінок на відповідність офіційним даним. Звертають увагу, що в разі виявлення фактів інтернет-шахрайства краще звернутися до найближчого відділку поліції або зателефонувати за номером 102 для негайної реакції на цю проблему.

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