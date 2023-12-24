Січень 2024 року прийде в Україну зі снігопадами та морозами

Максимальні морози сягнуть позначки до мінус 27 градусів.

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У січні 2024 року по всій території України прогнозується різке зниження температури та значні снігопади, – повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Також очікується суттєве погіршення погодних умов, з сильним вітром, хуртовинами та збільшенням опадів.

Середня місячна температура повітря прогнозується в межах від 0 до -6 градусів Цельсія. У Криму температура може коливатися від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря в різних областях України розраховується від 23 до 27 градусів морозу, а в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та Карпатах може досягати 38-41.9 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря вказує на значення від 10 до 21 градуса тепла в різних регіонах.

У січні очікуються значні опади від 26 до 125 мм, в залежності від регіону. Також передбачаються сильний вітер, хуртовини, сильний сніг, можливість ожеледиці та туману.

Середня місячна температура повітря в середньому очікується від 0 до 4 градусів морозу, проте у Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях вона може піднятися до 0-2 градусів тепла, перевищуючи норму на 1.5-2 градуси. Очікується місячна кількість опадів від 32 до 100 мм в різних областях, що в деяких випадках перевищує середні показники за норму.

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