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Суддям дозволять отримувати нагороди, відзнаки і грамоти, — за яких умов

Верховна Рада ухвалила закон, за яким суддів зможуть нагороджувати, давати їм відзнаки і грамоти за певних умов.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

  1. В Україні

Січень 2024 року прийде в Україну зі снігопадами та морозами

07:40, 24 грудня 2023
Максимальні морози сягнуть позначки до мінус 27 градусів.
Січень 2024 року прийде в Україну зі снігопадами та морозами
Джерело фото: volyninfa
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У січні 2024 року по всій території України прогнозується різке зниження температури та значні снігопади, – повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Також очікується суттєве погіршення погодних умов, з сильним вітром, хуртовинами та збільшенням опадів.

Середня місячна температура повітря прогнозується в межах від 0 до -6 градусів Цельсія. У Криму температура може коливатися від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря в різних областях України розраховується від 23 до 27 градусів морозу, а в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та Карпатах може досягати 38-41.9 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря вказує на значення від 10 до 21 градуса тепла в різних регіонах.

У січні очікуються значні опади від 26 до 125 мм, в залежності від регіону. Також передбачаються сильний вітер, хуртовини, сильний сніг, можливість ожеледиці та туману.

Середня місячна температура повітря в середньому очікується від 0 до 4 градусів морозу, проте у Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях вона може піднятися до 0-2 градусів тепла, перевищуючи норму на 1.5-2 градуси. Очікується місячна кількість опадів від 32 до 100 мм в різних областях, що в деяких випадках перевищує середні показники за норму.

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