Можливість збивати російські винищувачі – один із ключів до завершення війни, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що здатність збивати російські Су-34 є одним з важливих аспектів для справедливого завершення війни.

Джерело фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення повідомив про успіхи в роботі протиповітряної оборони країни, зокрема, про збиття Су-34. За його словами, можливість збивати російські винищувачі становить один із критичних факторів для справедливого завершення війни з росією.

«На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи», - підкреслив Зеленський.

Зеленський зазначив, що здатність збивати російські Су-34 є одним з важливих аспектів для завершення війни. «Можливість збивати російські винищувачі - це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року», - додав він.

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