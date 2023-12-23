Шість країн ЄС досі не приєдналися до декларації щодо гарантій безпеки для України, – Андрій Сибіга

В ОП назвали країни ЄС, які не приєдналися до декларації щодо гарантій безпеки для України.

Джерело фото: slovoidilo

Шість країн Європейського союзу досі не приєдналися до декларації щодо безпекових гарантій для України, –повідомив заступник керівника Офісу Президента з міжнародних питань Андрій Сибіга під час телемарафону.

«З 27 країн ЄС лише 6 наразі не приєдналися до спільної декларації (щодо гарантій безпеки для України - ред.)», - зазначив Сибіга.

За його словами, це стосується Австрії, Хорватії, Польщі, Угорщини, Словаччини та Мальти.

«Ми зараз працюємо з цими партнерами, щоб вони також приєдналися до декларації», - додав заступник голови ОП.

Сибіга підкреслив, що не варто переконувати їх приєднуватися, оскільки всі розуміють, що це буде відбуватися раніше чи пізніше. «Просто ми говоримо про конкретні речі, в чому та чи інша держава сильна і готова взяти на себе зобов'язання в одному з блоків, зафіксованих у декларації. Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації», - додав він.

Заступник голови ОП також зазначив, що обговорення про приєднання до декларації щодо гарантій безпеки відбулося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з польським міністром закордонних справ у Києві. «Були доведені наші очікування, почули позицію польської сторони. Переконаний, що ми вийдемо на правильний результат, якого заслуговують обидві країни», - заключив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.