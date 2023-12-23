Шесть стран ЕС до сих пор не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, – Андрей Сибига

В ОП назвали страны ЕС, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины.

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Шесть стран Европейского союза до сих пор не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента по международным вопросам Андрей Сибига во время телемарафона.

"Из 27 стран ЕС только 6 пока не присоединились к совместной декларации (относительно гарантий безопасности для Украины - ред.)", - отметил Сибига.

По его словам, это касается Австрии, Хорватии, Польши, Венгрии, Словакии и Мальты.

"Мы сейчас работаем с этими партнерами, чтобы они также присоединились к декларации", - добавил замглавы ОП.

Сибига подчеркнул, что не стоит убеждать их присоединяться, поскольку все понимают, что это будет происходить раньше или позже. "Просто мы говорим о конкретных вещах, в чем то или иное государство сильное и готово взять на себя обязательства в одном из блоков, зафиксированных в декларации. Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации", - добавил он.

Замглавы ОП также отметил, что обсуждение о присоединении к декларации по гарантиям безопасности состоялось во время встречи президента Владимира Зеленского с польским министром иностранных дел в Киеве. "Были доведены наши ожидания, услышали позицию польской стороны. Убежден, что мы выйдем на правильный результат, которого заслуживают обе страны", - заключил он.

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