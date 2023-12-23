Боевые столкновения Турции на севере Ирака: 12 убитых военных

Турция сообщает о 12 убитых военных в столкновениях с курдскими боевиками.

Источник фото: Arab News

Турция потеряла 12 военных во время "операции" на севере Ирака, - сообщило Минобороны страны. За последние два дня 12 турецких солдат погибли во время боевых действий с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, как сообщило ведомство в субботу. Об этом сообщает Reuters.

"Во время конфликта нейтрализовано 13 террористов. Проводятся воздушные операции по заданным целям", - говорится в сообщении Минобороны.

Турецкая сторона обычно использует термин "ликвидирован" для обозначения устраненных.

Кроме того, в министерстве сообщили о смерти семи боевиков в пятницу.

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