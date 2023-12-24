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Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

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Лишь пять судей, которые проходят военную службу, получают судейское вознаграждение – ГСА

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

  1. В Украине

Как подготовиться к путешествию на авто зимой: советы

07:00, 24 декабря 2023
Полиция призывает не пренебрегать правилами безопасности во время дальних поездок, особенно, зимой.
Как подготовиться к путешествию на авто зимой: советы
Источник фото: starcars.com.ua
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Национальная полиция Украины предоставила советы, как подготовиться к путешествию на автомобиле зимой.

Советы, которые помогут подготовиться к долгой поездке:

  • Перед выездом на длительную поездку важно посетить станцию технического обслуживания, где можно провести диагностику транспортного средства и устранить выявленные недостатки.
  • Если вы путешествуете с детьми, убедитесь, что они застегнуты в соответствующих детских удерживающих системах, а также проверьте исправность ремней. Безопасность - всегда на первом месте!
  • Важно иметь запасное колесо или специальный ремкомплект для быстрого решения проблем на дороге, если это не предусмотрено заводом-изготовителем.
  • Перед выездом проверьте наличие необходимых вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечку, аварийный знак, провода для "прикуривания", лопату, канистру с топливом и омыватель стекла.
  • Поддерживайте полный бак топлива и убедитесь, что хватит топлива для обогрева в автомобиле, если это потребуется.
  • Зарядите ваш мобильный телефон и возьмите зарядное устройство.
  • Скрывайте запас еды, воды и термос с горячим напитком, особенно на случай неожиданной остановки.
  • Следите за прогнозом погоды и в случае ухудшения условий рассмотрите возможность отказа от путешествия или переноса его на другое время.
  • Всегда соблюдайте правила дорожного движения для безопасного путешествия.

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