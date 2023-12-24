Как подготовиться к путешествию на авто зимой: советы

Национальная полиция Украины предоставила советы, как подготовиться к путешествию на автомобиле зимой.
Советы, которые помогут подготовиться к долгой поездке:
- Перед выездом на длительную поездку важно посетить станцию технического обслуживания, где можно провести диагностику транспортного средства и устранить выявленные недостатки.
- Если вы путешествуете с детьми, убедитесь, что они застегнуты в соответствующих детских удерживающих системах, а также проверьте исправность ремней. Безопасность - всегда на первом месте!
- Важно иметь запасное колесо или специальный ремкомплект для быстрого решения проблем на дороге, если это не предусмотрено заводом-изготовителем.
- Перед выездом проверьте наличие необходимых вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечку, аварийный знак, провода для "прикуривания", лопату, канистру с топливом и омыватель стекла.
- Поддерживайте полный бак топлива и убедитесь, что хватит топлива для обогрева в автомобиле, если это потребуется.
- Зарядите ваш мобильный телефон и возьмите зарядное устройство.
- Скрывайте запас еды, воды и термос с горячим напитком, особенно на случай неожиданной остановки.
- Следите за прогнозом погоды и в случае ухудшения условий рассмотрите возможность отказа от путешествия или переноса его на другое время.
- Всегда соблюдайте правила дорожного движения для безопасного путешествия.
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