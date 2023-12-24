Как подготовиться к путешествию на авто зимой: советы

Полиция призывает не пренебрегать правилами безопасности во время дальних поездок, особенно, зимой.

Источник фото: starcars.com.ua

Национальная полиция Украины предоставила советы, как подготовиться к путешествию на автомобиле зимой.

Советы, которые помогут подготовиться к долгой поездке:

Перед выездом на длительную поездку важно посетить станцию технического обслуживания, где можно провести диагностику транспортного средства и устранить выявленные недостатки.

Если вы путешествуете с детьми, убедитесь, что они застегнуты в соответствующих детских удерживающих системах, а также проверьте исправность ремней. Безопасность - всегда на первом месте!

Важно иметь запасное колесо или специальный ремкомплект для быстрого решения проблем на дороге, если это не предусмотрено заводом-изготовителем.

Перед выездом проверьте наличие необходимых вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечку, аварийный знак, провода для "прикуривания", лопату, канистру с топливом и омыватель стекла.

Поддерживайте полный бак топлива и убедитесь, что хватит топлива для обогрева в автомобиле, если это потребуется.

Зарядите ваш мобильный телефон и возьмите зарядное устройство.

Скрывайте запас еды, воды и термос с горячим напитком, особенно на случай неожиданной остановки.

Следите за прогнозом погоды и в случае ухудшения условий рассмотрите возможность отказа от путешествия или переноса его на другое время.

Всегда соблюдайте правила дорожного движения для безопасного путешествия.

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