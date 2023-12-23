Имеет ли Украина данные о мужчинах призывного возраста за рубежом, – рассказал Вениславский

Извлечь военнообязанных, которые находятся заграницей пока Украине недоступны.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Государство пока не владеет полной информацией о мужчинах призывного возраста, находящихся за рубежом. Это стало известно во время активных дискуссий о возможности мобилизации граждан Украины из-за рубежа. Об этом сообщил в эфире телемарафона народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам обороны Федор Вениславский.

"Мы, на сегодняшний день, не имеем полной информации о военнообязанных, которые находятся за рубежом. Кто-то из них выехал в соответствии с требованиями действующего законодательства, кто-то с нарушением... Но, всей этой полной информации у нас нет. И даже четкого алгоритма, как это все верифицировать... Это все сейчас в процессе обсуждения", - заявил он.

Вениславский призвал украинцев подождать завершения соответствующих процессов и дальнейшую финализацию, когда будут внесены конкретные предложения на уровне закона в парламент. "Сейчас обсуждать это преждевременно", - подчеркнул он.

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