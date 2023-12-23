Польские перевозчики угрожают усилить блокаду границы на Рождество

Хотя польские фермеры согласились разблокировать границу, перевозчики угрожают протестами и дальше.

Источник фото: Reuters

Хотя фермеры из Польши решили приостановить свои протесты после согласованных договоренностей, польские грузчики вознамерились усилить ограничения на границе во время Рождества, - сообщает Reuters.

После переговоров с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским один из лидеров протеста фермеров, Роман Кондров, заявил о приостановлении протеста в Медыке с утра воскресенья до 2 или 3 января 2024 года.

Однако польские дальнобойщики заявили о своих намерениях усилить свое действие на границе на празднование Рождества, позволяя пропускать только один коммерческий грузовик каждые три часа, по сравнению с тремя за то же время в данный момент.

"Мы усиливаем акцию протеста, пропуская только один грузовик каждые три часа", - заявила одна из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске Эдита Озигала.

Она также подчеркнула, что транспортировка гуманитарной помощи и военного оборудования не будет препятствовать.

Напомним, польские фермеры согласились разблокировать границу, с требованием скорейшей реализации трех требований аграриев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.