10 волонтеров получили разрешение на выезд и не вернулись – за дело взялись правоохранители

10 волонтеров из двух организаций, которые воспользовались системой "Шлях" для выезда за границу, так и не вернулись в Украину.

Источник фото: life.pravda.com.ua

В Херсонской области руководитель ОВА Александр Прокудин сообщил, что выдал разрешения на выезд за границу десяти представителям волонтерских организаций "Единая Украина" и "Аджалык", однако обратно, в Украину, они так и не вернулись.

Прокудин выразил разочарование в связи с произошедшим и отметил, что некоторые люди, называющие себя благотворителями, могут иметь другие, более корыстные мотивы. "Порой за словом "помощь" скрывают свои корыстные цели", - добавил он.

По его словам, он выдал распоряжение о выезде лицам как волонтерам, которые отправились за границу, чтобы доставить гуманитарную помощь, выполнили свою миссию и подали отчет. Однако после этого они решили снова выехать за границу и не вернуться в Украину.

Александр Прокудин уточнил, что сейчас разрешения на выезд за границу для этих лиц отменены, и он обратился в правоохранительные органы для проверки незаконного пересечения государственной границы. "Сотрудничаем, чтобы привлечь их к ответственности. Эти недоорганизации больше не получат согласования на выезд за границу", - отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.