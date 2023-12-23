ФБР будет расследовать угрозы Трампа в адрес судей Верховного суда Колорадо

ФБР будет расследовать сообщения об угрозах судьям Колорадо после вынесения решения по делу Трампа.

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Федеральное Бюро Расследований объявило о проведении расследования в связи с угрозами, поступавшими в адрес судей Верховного суда Колорадо, после того, как они приняли решение об устранении бывшего президента Дональда Трампа с первичных выборов штата. Об этом сообщает The Hill.

Решение судей было связано с выводом, что Трамп не имеет права участвовать в выборах в соответствии с 14-й поправкой из-за его возможной роли в содействии нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Представители кампании Трампа заявили о намерении подать апелляцию.

Представитель ФБР в Денвере Викки Мигоя заявила: "ФБР знает о ситуации и сотрудничает с местными правоохранительными органами".

По данным исследовательской группы Advance Democracy, судьи получили десятки угроз после принятия решения. Группа отметила "значительную насильственную риторику" в социальных сетях против судей, включая угрозы насилия и другие враждебные высказывания.

Президент Advance Democracy Дэвид Джонс подчеркнул, что "Нормализация этого типа насильственной риторики - и отсутствие мер для исправления ситуации со стороны субъектов социальных сетей - вызывает серьезное беспокойство". Он также отметил, что заявления Трампа, которые вызывают сомнения относительно действий судов, имеют ключевое значение для расширения агрессивной риторики.

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