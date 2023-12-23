В Одесской области нетрезвый водитель мусоровоза сбил насмерть сотрудника

Водитель мусоровоза задним ходом наехал на сотрудника, от полученных травм тот погиб.

Источник фото: полиция Одесской области

В Крыжановке, что в Одесской области, водитель мусоровоза, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на сотрудника, что привело к его гибели. Водитель автомобиля был задержан, - сообщает полиция Одесской области.

Около 14:00 часов, водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом на кладбище, совершил наезд на сотрудника. В результате, пострадавший получил телесные повреждения, которые привели к его гибели.

В результате проверки водителя на состояние алкогольного опьянения было обнаружено, что он находился в нетрезвом состоянии.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти потерпевшего. Водитель был задержан в процессуальном порядке, а сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Дело находится на этапе следствия. Согласно закону, фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

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