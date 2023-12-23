россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: ранены 5 сотрудников

В прифронтовом регионе во время интенсивных вражеских обстрелов по теплоэлектростанции ДТЭК были ранены пять энергетиков. Это уже десятая атака на эту теплоэлектростанцию за последние два месяца, – сообщили в ДТЭК.
После атаки на предприятие энергетики оперативно получили первую медицинскую помощь и были доставлены в больницу. Сейчас продолжается обстрел, и после его прекращения работники станции приступят к ликвидации последствий атаки.
Результатом нападения также стали повреждения оборудования на предприятии. Сейчас энергетики обеспечивают необходимую помощь раненым коллегам и находятся на связи с их родными. Атака произошла накануне, 20 декабря.
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