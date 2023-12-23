росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено 5 співробітників

росія вдесяте за два місяці обстріляла прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК.

Джерело фото: ДТЕК

В прифронтовому регіоні під час інтенсивних ворожих обстрілів по теплоелектростанції ДТЕК було поранено п'ятьох енергетиків. Це вже десята атака на цю теплоелектростанцію за останні два місяці, – повідомили в ДТЕК.

Після атаки на підприємство енергетики оперативно отримали першу медичну допомогу і були доставлені до лікарні. Зараз триває обстріл, і після його припинення працівники станції розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

Результатом нападу також стали пошкодження обладнання на підприємстві. Наразі енергетики забезпечують необхідну допомогу пораненим колегам та знаходяться на зв'язку з їх рідними. Атака відбулася напередодні, 20 грудня.

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