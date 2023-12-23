Арештували чиновника Міноборони, підозрюваного у розкраданні 1,5 млрд гривень

Керівника Головного управління Міноборони, якого звинувачують у розкраданні 1,5 млрд гривень, утримуватимуть під вартою без права внесення застави.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року стосовно чиновника Міністерства оборони України, який підозрюється у вчиненні корупційної схеми на суму 1,5 мільярда гривень під час закупівлі артилерійських снарядів для української армії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як ми раніше повідомляли, за даними слідства, посадовець влаштував маніпуляції з державними закупівлями, спрямовані на привласнення бюджетних коштів. В грудні 2022 року він підписав контракт із спецекспортером на придбання артилерійських снарядів для Збройних Сил України, але кошти не були перераховані, оскільки товар не надійшов.

Пізніше, Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала новий контракт з тим самим спецекспортером на поставку снарядів за більш вигідними умовами. Однак посадовець, незважаючи на це, безпідставно продовжив попередній договір, що призвело до неправомірного перерахування майже 1,5 млрд гривень на рахунки афілійованої іноземної фірми.

Під час проведення обшуків в місцях роботи та проживання посадовця були виявлені документи, що підтверджують факти незаконної діяльності.

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