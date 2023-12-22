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  1. В Україні

СБУ та Міноборони викрили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ

21:08, 22 грудня 2023
У Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.
СБУ та Міноборони викрили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ
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СБУ спільно з Міноборони викрили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Так, новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Більше того, після пролонгації «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру.

Наразі фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляє Міністерство оборони, Службою внутрішнього аудиту попередньо з’ясовано наступне:

В грудні 2022-го начальник Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони підписав угоду про постачання боєприпасів з держпідприємством «Прогрес» без погодження Департаменту внутрішнього аудиту. В грудні цього року начальник підписав додаткову угоду з грифом «для службового користування». Після чого відбулась оплата.

Керівництво підприємства «Прогрес» та начальника управління, який і підписував угоду від імені Міністерства оборони, було негайно усунуто від виконання обовʼязків. Головного фігуранта розслідування затримано.

В службових приміщеннях підприємства та Головного управління сьогодні зранку почались обшуки.

Всі працівники міністерства, що були долучені до цього контракту, пройдуть тест на поліграфі.

Фахівці Міністерства оборони працюють над тим, щоб повернути кошти державі якнайшвидше.

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