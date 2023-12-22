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СБУ и Минобороны разоблачили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ

21:08, 22 декабря 2023
В Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.
СБУ и Минобороны разоблачили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ
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СБУ совместно с Минобороны разоблачили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

По данным следствия, должностное лицо Минобороны в декабре прошлого года подписало соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Так, новое Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем.

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.

Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации «старого» договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд. грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении.

Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит мероприятия по возвращению в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд. грн.

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщает Министерство обороны, Службой внутреннего аудита предварительно установлено следующее:

В декабре 2022 начальник Главного управления по организации производства боеприпасов и строительства сооружений специального назначения Министерства обороны подписал соглашение о поставке боеприпасов с госпредприятием «Прогресс» без согласования Департамента внутреннего аудита. В декабре этого года начальник подписал допсоглашение с грифом «для служебного пользования». После чего произошла оплата.

Руководство предприятия «Прогресс» и начальника управления, который подписывал соглашение от имени Министерства обороны, было немедленно отстранено от исполнения обязанностей. Главный фигурант расследования задержан.

В служебных помещениях предприятия и Главного управления сегодня утром начались обыски.

Все сотрудники министерства, приобщенные к этому контракту, пройдут тест на полиграфе.

Специалисты Министерства обороны работают над тем, чтобы вернуть средства государству как можно быстрее.

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