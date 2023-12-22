Шмыгаль предлагает ввести общий контроль на пунктах пропуска на границе с Польшей

Денис Шмыгаль обсудил с главой МИД Польши вопрос разблокирования границы.

В пятницу, 22 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Глава украинского правительства предложил внедрять общий контроль на пунктах пропуска на границе.

«Обсудили усиление экономического сотрудничества. Сосредоточили внимание на ключевом вопросе: беспрепятственное движение грузов через нашу общую границу – критически важное для устойчивости и борьбы Украины с российским агрессором. Должны наработать сбалансированное решение, которое принесет пользу обеим странам. Предлагал внедрять общий контроль на пунктах пропуска. Это повысит эффективность и результативность их работы», – отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что также обсудили усиление сотрудничества в сфере производства и ремонта военной техники: есть воля и все необходимое, чтобы вывести наше оборонное сотрудничество на новый уровень.

Шмыгаль также выразил Польше благодарность за поддержку Украины на пути в ЕС, поблагодарил польский народ за всестороннюю поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны.

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