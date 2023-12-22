Зеленский провел совещание по Минобороны: Готовится решение по определению сроков службы и пополнению Сил обороны

Власти готовят решение вопроса о мотивации, определении сроков службы, пополнении Сил обороны.

В пятницу, 22 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и его командой по мотивации, определению сроков службы и пополнению Сил обороны. Об этом глава государства отметил в видеообращении.

«Провел совещание с министром обороны и его командой. Готовим решение тех вопросов, которые задают наши подразделения, боевые бригады. Вопросы по мотивации, определению сроков службы, пополнению Сил обороны, которые держатся на людях, а люди – это дух, дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Благодарю всех, кто помогает, работает и воюет», - заявил Президент.

Ранее в Верховной Раде представили доработанный законопроект по изменению правил мобилизации, военного учета, прохождению службы. В нем учтены замечания Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Обновленную версию опубликовала депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла.

Также мы писали, какие замечания предоставил Валерий Залужный к законопроекту об усилении мобилизации.

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