У Украины и Польши есть возможности для совместной работы в сфере оборонных производств, — Зеленский

Президент по итогам встречи с главой МИД Польши заявил о наличии серьезных возможностей у обоих государств для развития совместных оборонных производств.

В пятницу, 22 декабря, в Киев приехал новый глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский по итогам встречи с Радославом Сикорским заявил о наличии серьезных возможностей у обоих государств для развития совместных оборонных производств.

«Провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Польши Сикорским. Обновляем наши отношения. Мы должны решить существующие проблемы. Естественно, я поблагодарил Польшу за поддержку нашего государства в обороне. У нас очень серьезные возможности для нашей дальнейшей совместной работы - такой работы, которая укрепит оба наших народа», - заявил он в видеообращении.

Это, по словам главы государства, касается, в частности, совместных оборонных производств.

«Многие вещи нужно решить, и я уверен, мы можем это сделать», - отметил он.

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