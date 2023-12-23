Нігерія скасувала заборону на торгівлю криптовалютою, проте деякі обмеження існуватимуть

Центральний банк Нігерії скасував заборону на торгівлю криптовалютою та ввів правила регулювання операцій.

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Центральний банк Нігерії скасував заборону на операції з криптовалютами, вказавши на необхідність регулювання таких операцій у зв'язку з глобальними тенденціями. Про це пише Reuters.

У лютому 2021 року Центральний банк Нігерії встановив заборону на операції з криптоактивами для банків та фінансових установ через ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Проте у травні минулого року Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії встановила правила для цифрових активів, що свідчило про намагання країни знайти баланс між забороною та регулюванням криптовалют.

У циркулярі від 22 грудня CBN зазначив, що поточні світові тенденції показали, що необхідно регулювати діяльність постачальників послуг віртуальних активів, включаючи криптовалюти та криптоактиви.

Банки та фінансові установи тепер повинні надавати рахунки та послуги для компаній, що здійснюють транзакції з криптовалютними активами, проте VASP повинні отримати ліцензію від нігерійської SEC для зайняття криптовалютним бізнесом.

Незважаючи на це, CBN повідомив, що банкам все ще заборонено торгувати, зберігати чи проводити операції з криптовалютами.

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