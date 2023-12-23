В Україні продовжили заборону продажу російських товарів

Уряд продовжив заборону на продаж російських товарів ще на рік, до 31 грудня 2024 року.

Джерело фото: Укрінформ

Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити заборону на ввезення російських товарів на територію країни до 31 грудня 2024 року. Ця заборона була установлена ще з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року, яке призвело до заборони будь-якої торгівлі між країнами. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Дія постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації", буде продовжена до кінця 2024 року, включно. Також розширено термін дії постанови від 30 грудня 2015 року № 1146 "Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з російської федерації" до 31 грудня 2024 року.

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