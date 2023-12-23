В Украине продлили запрет продажи российских товаров

Правительство продлило запрет на продажу российских товаров еще на год, до 31 декабря 2024 года.

Источник фото: Укринформ

Кабинет Министров Украины принял решение продлить запрет на ввоз российских товаров на территорию страны до 31 декабря 2024 года. Этот запрет был установлен еще с момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, которое привело к запрету любой торговли между странами. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Действие постановления от 30 декабря 2015 года № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из российской федерации", будет продлено до конца 2024 года, включительно. Также расширен срок действия постановления от 30 декабря 2015 года № 1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из российской федерации" до 31 декабря 2024 года.

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