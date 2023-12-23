Нигерия отменила запрет на торговлю криптовалютой, однако некоторые ограничения будут существовать

Центральный банк Нигерии отменил запрет на торговлю криптовалютой и ввел правила регулирования операций.

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Центральный банк Нигерии отменил запрет на операции с криптовалютами, указав на необходимость регулирования таких операций в связи с глобальными тенденциями. Об этом пишет Reuters.

В феврале 2021 года Центральный банк Нигерии установил запрет на операции с криптоактивами для банков и финансовых учреждений из-за рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Однако в мае прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии установила правила для цифровых активов, что свидетельствовало о попытке страны найти баланс между запретом и регулированием криптовалют.

В циркуляре от 22 декабря CBN отметил, что текущие мировые тенденции показали, что необходимо регулировать деятельность поставщиков услуг виртуальных активов, включая криптовалюты и криптоактивы.

Банки и финансовые учреждения теперь должны предоставлять счета и услуги для компаний, осуществляющих транзакции с криптовалютными активами, однако VASP должны получить лицензию от нигерийской SEC для занятия криптовалютным бизнесом.

Несмотря на это, CBN сообщил, что банкам все еще запрещено торговать, хранить или проводить операции с криптовалютами.

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