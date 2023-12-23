Арестовали чиновника Минобороны, подозреваемого в хищении 1,5 млрд гривен

Руководителя Главного управления Минобороны, которого обвиняют в хищении 1,5 млрд гривен, будут содержать под стражей без права внесения залога.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 19 февраля 2024 года в отношении чиновника Министерства обороны Украины, который подозревается в совершении коррупционной схемы на сумму 1,5 миллиарда гривен при закупке артиллерийских снарядов для украинской армии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как мы ранее сообщали, по данным следствия, чиновник устроил манипуляции с государственными закупками, направленные на присвоение бюджетных средств. В декабре 2022 года он подписал контракт со спецэкспортером на приобретение артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины, но средства не были перечислены, поскольку товар не поступил.

Позже, Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины заключило новый контракт с тем же спецэкспортером на поставку снарядов по более выгодным условиям. Однако чиновник, несмотря на это, безосновательно продлил предыдущий договор, что привело к неправомерному перечислению почти 1,5 млрд гривен на счета аффилированной иностранной фирмы.

Во время проведения обысков в местах работы и проживания чиновника были обнаружены документы, подтверждающие факты незаконной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.