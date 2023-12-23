На Одещині нетверезий водій сміттєвоза збив на смерть співробітника

Водій сміттєвоза заднім ходом наїхав на співробітника, від отриманих травм той загинув.

Джерело фото: поліція Одеської області

У Крижанівці, що на Одещині, водій сміттєвоза, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на співробітника, що призвело до його загибелі. Керманича автомобіля було затримано, – повідомляє поліція Одеської області.

Близько 14:00 години, водій сміттєвоза, рухаючись заднім ходом на кладовищі, скоїв наїзд на співробітника. У результаті, постраждалий отримав тілесні ушкодження, що призвели до його загибелі.

Внаслідок перевірки водія на стан алкогольного сп’яніння було виявлено, що він перебував у нетверезому стані.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. Водія було затримано в процесуальному порядку, а зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

В рамках розслідування назначено ряд експертиз. Справа перебуває на етапі слідства. Відповідно до закону, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний строк.

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