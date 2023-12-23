ФБР розслідуватиме погрози Трампа на адресу суддів Верховного суду Колорадо

ФБР розслідуватиме повідомлення про погрози суддям Колорадо після винесення рішення у справі Трампа.

Джерело фото: DW

Федеральне Бюро Розслідувань оголосило про проведення розслідування у зв’язку з погрозами, що надходили на адресу суддів Верховного суду Колорадо, після того, як вони прийняли рішення про усунення колишнього президента Дональда Трампа з первинних виборів штату. Про це повідомляє The Hill.

Рішення суддів було пов’язане з висновком, що Трамп не має права брати участь у виборах відповідно до 14-ї поправки через його можливу роль у сприянні нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Представники кампанії Трампа заявили про намір подати апеляцію.

Речник ФБР у Денвері Віккі Мігоя заявила: «ФБР знає про ситуацію та співпрацює з місцевими правоохоронними органами».

За даними дослідницької групи Advance Democracy, судді отримали десятки загроз після прийняття рішення. Група відзначила "значну насильницьку риторику" у соціальних мережах проти суддів, включаючи загрози насильства та інші ворожі висловлювання.

Президент Advance Democracy Девід Джонс підкреслив, що «Нормалізація цього типу насильницької риторики — і відсутність заходів для виправлення ситуації з боку суб’єктів соціальних мереж — викликає серйозне занепокоєння». Він також зазначив, що заяви Трампа, які викликають сумніви щодо дій судів, мають ключове значення для розширення агресивної риторики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.