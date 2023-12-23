10 волонтерів отримали дозвіл на виїзд і не повернулися – за справу взялися правоохоронці

10 волонтерів із двох організацій, які скористалися системою «Шлях» для виїзду за кордон, так і не повернулися в Україну.

Джерело фото: life.pravda.com.ua

У Херсонській області керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що видав дозволи на виїзд за кордон десятьом представникам волонтерських організацій «Єдина Україна» та «Аджалик», проте назад, в Україну, вони так і не повернулися.

Прокудін висловив розчарування у зв'язку з подією та зазначив, що деякі люди, що називають себе благодійниками, можуть мати інші, більш корисливі мотиви. «Деколи за словом «допомога» приховують свої корисливі цілі», - додав він.

За його словами, він видав розпорядження про виїзд особам як волонтерам, які вирушили за кордон, щоб доставити гуманітарну допомогу, виконали свою місію та подали звіт. Проте після цього вони вирішили знову виїхати за кордон і не повернутися в Україну.

Олександр Прокудін уточнив, що наразі дозволи на виїзд за кордон для цих осіб скасовані, і він звернувся до правоохоронних органів для перевірки незаконного перетину державного кордону. «Співпрацюємо, аби притягнути їх до відповідальності. Ці недоорганізації більше не отримають погодження на виїзд за кордон», - зазначив він.

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