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  1. В Україні

Польські перевізники погрожують посилити блокаду кордону на Різдво

20:14, 23 грудня 2023
Хоча польські фермери погодилися розблокувати кордон, перевізники погрожують протестами і далі.
Польські перевізники погрожують посилити блокаду кордону на Різдво
Джерело фото: Reuters
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Хоча фермери з Польщі вирішили призупинити свої протести після узгоджених домовленостей, польські вантажники намірилися посилити обмеження на кордоні під час Різдва, – повідомляє Reuters.

Після переговорів з міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським один із лідерів протесту фермерів, Роман Кондров, заявив про призупинення протесту в Медиці від ранку неділі до 2 або 3 січня 2024 року.

Проте польські далекобійники заявили про свої наміри підсилити свою дію на кордоні на святкування Різдва, дозволяючи пропускання лише однієї комерційної вантажівки кожні три години, порівняно з трьома за той самий час в даний момент.

«Ми посилюємо акцію протесту, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години», - заявила одна з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську Едіта Озигала.

Вона також підкреслила, що транспортування гуманітарної допомоги та військового обладнання не буде перешкоджено.

Нагадаємо, польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв.

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