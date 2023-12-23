Польські перевізники погрожують посилити блокаду кордону на Різдво

Хоча польські фермери погодилися розблокувати кордон, перевізники погрожують протестами і далі.

Джерело фото: Reuters

Хоча фермери з Польщі вирішили призупинити свої протести після узгоджених домовленостей, польські вантажники намірилися посилити обмеження на кордоні під час Різдва, – повідомляє Reuters.

Після переговорів з міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським один із лідерів протесту фермерів, Роман Кондров, заявив про призупинення протесту в Медиці від ранку неділі до 2 або 3 січня 2024 року.

Проте польські далекобійники заявили про свої наміри підсилити свою дію на кордоні на святкування Різдва, дозволяючи пропускання лише однієї комерційної вантажівки кожні три години, порівняно з трьома за той самий час в даний момент.

«Ми посилюємо акцію протесту, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години», - заявила одна з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську Едіта Озигала.

Вона також підкреслила, що транспортування гуманітарної допомоги та військового обладнання не буде перешкоджено.

Нагадаємо, польські фермери погодились розблокувати кордон, з вимогою найшвидшої реалізації трьох вимог аграріїв.

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