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Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

Лише п’ять суддів, які проходять військову службу, отримують суддівську винагороду – ДСА

Рішення РСУ щодо обов’язкової виплати суддівської винагороди мобілізованим суддям у ДСА поки що вирішили не виконувати та дочекатися рішення Верховного Суду.

Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

  1. В Україні

Чи має Україна дані про чоловіків призовного віку за кордоном, – розповів Веніславський

19:37, 23 грудня 2023
Витяги військовозобов'язаних, які перебувають закордоном, поки Україні недоступні.
Чи має Україна дані про чоловіків призовного віку за кордоном, – розповів Веніславський
Джерело фото: Верховна Рада України
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Держава наразі не володіє повною інформацією стосовно чоловіків призовного віку, що перебувають за кордоном. Це стало відомо під час активних дискусій щодо можливості мобілізації громадян України з-за кордону. Про це повідомив ефірі телемарафону народний депутат та член комітету Верховної ради з питань оборони Федір Веніславський.

«Ми, на сьогоднішній день, не маємо повної інформації про військовозобов'язаних, які знаходяться за кордоном. Хтось з них виїхав відповідно до вимог чинного законодавства, хтось з порушенням... Але, усієї цієї повної інформації в нас немає. І навіть чіткого алгоритму, як це все верифікувати... Це все зараз в процесі обговорення», - заявив він.

Веніславський закликав українців почекати на завершення відповідних процесів і подальшу фіналізацію, коли будуть внесені конкретні пропозиції на рівні закону до парламенту. «Зараз обговорювати це передчасно», - підкреслив він.

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