Чи має Україна дані про чоловіків призовного віку за кордоном, – розповів Веніславський

Витяги військовозобов'язаних, які перебувають закордоном, поки Україні недоступні.

Джерело фото: Верховна Рада України

Держава наразі не володіє повною інформацією стосовно чоловіків призовного віку, що перебувають за кордоном. Це стало відомо під час активних дискусій щодо можливості мобілізації громадян України з-за кордону. Про це повідомив ефірі телемарафону народний депутат та член комітету Верховної ради з питань оборони Федір Веніславський.

«Ми, на сьогоднішній день, не маємо повної інформації про військовозобов'язаних, які знаходяться за кордоном. Хтось з них виїхав відповідно до вимог чинного законодавства, хтось з порушенням... Але, усієї цієї повної інформації в нас немає. І навіть чіткого алгоритму, як це все верифікувати... Це все зараз в процесі обговорення», - заявив він.

Веніславський закликав українців почекати на завершення відповідних процесів і подальшу фіналізацію, коли будуть внесені конкретні пропозиції на рівні закону до парламенту. «Зараз обговорювати це передчасно», - підкреслив він.

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