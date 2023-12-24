Як підготуватися до подорожі на авто взимку: поради

Національна поліція України надала поради, як підготуватися до подорожі на автомобілі взимку.

Поради, які допоможуть підготуватися до довгої поїздки:

Перед виїздом на тривалу поїздку важливо завітати на станцію технічного обслуговування, де можна провести діагностику транспортного засобу та усунути виявлені недоліки.

Якщо ви подорожуєте з дітьми, переконайтеся, що вони застебнуті у відповідних дитячих утримуючих системах, а також перевірте справність пасків. Безпека - завжди на першому місці!

Важливо мати запасне колесо або спеціальний ремкомплект для швидкого вирішення проблем на дорозі, якщо це не передбачено заводом-виробником.

Перед виїздом перевірте наявність необхідних речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечку, аварійний знак, дроти для "прикурювання", лопату, каністру з паливом і омивач скла.

Підтримуйте повний бак пального та впевніться, що вистачить палива для обігріву в автомобілі, якщо це буде потрібно.

Зарядіть ваш мобільний телефон і візьміть зарядний пристрій.

Приховуйте запас їжі, води та термос з гарячим напоєм, особливо на випадок несподіваної зупинки.

Слідкуйте за прогнозом погоди та в разі погіршення умов розгляньте можливість відмови від подорожі або перенесення її на інший час.