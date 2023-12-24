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Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

Лише п’ять суддів, які проходять військову службу, отримують суддівську винагороду – ДСА

Рішення РСУ щодо обов’язкової виплати суддівської винагороди мобілізованим суддям у ДСА поки що вирішили не виконувати та дочекатися рішення Верховного Суду.

Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

  1. В Україні

Як підготуватися до подорожі на авто взимку: поради

07:00, 24 грудня 2023
Поліція закликає не нехтувати правилами безпеки під час далеких поїздок, особливо, взимку.
Як підготуватися до подорожі на авто взимку: поради
Джерело фото: starcars.com.ua
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Національна поліція України надала поради, як підготуватися до подорожі на автомобілі взимку.

Поради, які допоможуть підготуватися до довгої поїздки:

  • Перед виїздом на тривалу поїздку важливо завітати на станцію технічного обслуговування, де можна провести діагностику транспортного засобу та усунути виявлені недоліки.
  • Якщо ви подорожуєте з дітьми, переконайтеся, що вони застебнуті у відповідних дитячих утримуючих системах, а також перевірте справність пасків. Безпека - завжди на першому місці!
  • Важливо мати запасне колесо або спеціальний ремкомплект для швидкого вирішення проблем на дорозі, якщо це не передбачено заводом-виробником.
  • Перед виїздом перевірте наявність необхідних речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечку, аварійний знак, дроти для "прикурювання", лопату, каністру з паливом і омивач скла.
  • Підтримуйте повний бак пального та впевніться, що вистачить палива для обігріву в автомобілі, якщо це буде потрібно.
  • Зарядіть ваш мобільний телефон і візьміть зарядний пристрій.
  • Приховуйте запас їжі, води та термос з гарячим напоєм, особливо на випадок несподіваної зупинки.
  • Слідкуйте за прогнозом погоди та в разі погіршення умов розгляньте можливість відмови від подорожі або перенесення її на інший час.
  • Завжди дотримуйтеся правил дорожнього руху для безпечної подорожі.

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