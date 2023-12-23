Бойові зіткнення Туреччини на півночі Іраку: 12 вбитих військових

Туреччина повідомляє про 12 вбитих військових у зіткненнях з курдськими бойовиками.

Джерело фото: Arab News

Туреччина втрала 12 військових під час «операції» на півночі Іраку, - повідомило Міноборони країни. За останні два дні 12 турецьких солдатів загинули під час бойових дій з представниками Робітничої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку, як повідомило відомство в суботу. Про це повідомляє Reuters.

«Під час конфлікту нейтралізовано 13 терористів. Проводяться повітряні операції по заданих цілях», — йдеться в повідомленні Міноборони.

Турецька сторона зазвичай використовує термін «ліквідований» для позначення усунутих.

Крім того, у міністерстві повідомили про смерть семи бойовиків у п'ятницю.

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