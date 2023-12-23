Возможность сбивать российские истребители - один из ключей к завершению войны, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что способность сбивать российские Су-34 является одним из важных аспектов для справедливого завершения войны.

Источник фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения сообщил об успехах в работе противовоздушной обороны страны, в частности, о сбитии Су-34. По его словам, возможность сбивать российские истребители составляет один из критических факторов для справедливого завершения войны с россией.

«На этой неделе мы опять-таки доказали, насколько действенно усиление нашего воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что способность сбивать российские Су-34 является одним из важных аспектов для завершения войны. «Возможность сбивать российские истребители - это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению. И я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и которые готовятся к соответствующим шагам в поддержке в следующем году», - добавил он.

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