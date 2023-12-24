Январь 2024 года придет в Украину со снегопадами и морозами

Максимальные морозы достигнут отметки до минус 27 градусов.

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В январе 2024 года по всей территории Украины прогнозируется резкое снижение температуры и значительные снегопады, - сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Также ожидается существенное ухудшение погодных условий, с сильным ветром, метелями и увеличением осадков.

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах от 0 до -6 градусов Цельсия. В Крыму температура может колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в разных областях Украины рассчитывается от 23 до 27 градусов мороза, а в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и Карпатах может достигать 38-41.9 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха указывает на значение от 10 до 21 градуса тепла в разных регионах.

В январе ожидаются значительные осадки от 26 до 125 мм, в зависимости от региона. Также предполагаются сильный ветер, метели, сильный снег, возможность гололеда и тумана.

Средняя месячная температура воздуха в среднем ожидается от 0 до 4 градусов мороза, однако в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях она может подняться до 0-2 градусов тепла, превышая норму на 1.5-2 градуса. Ожидается месячное количество осадков от 32 до 100 мм в разных областях, что в некоторых случаях превышает средние показатели за норму.

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