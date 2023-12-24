Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям разрешат получать награды, отличия и грамоты, — при каких условиях

Верховная Рада приняла закон, по которому судей смогут награждать, давать им отличия и грамоты при определенных условиях.

99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку

«Все ожидали, что будут проверяться все декларации, но такого ресурса у НАПК не было, поэтому большая часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил замглавы НАПК Артем Сытник.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

Сторона, в пользу которой принято решение, имеет право на возмещение расходов на экспертизу, проведенную до подачи иска, - позиция Большой Палаты ВС

Отказ в возмещении судебных расходов на проведение экспертизы стороне, в пользу которой принято судебное решение, не согласуется с принципами разумности, добросовестности, справедливости и правовой определенности, - Большая Палата Верховного Суда отступила от выводов кассационных судов.

  1. В Украине

Новое мошенничество в сети: просят помощь для больных

09:15, 24 декабря 2023
В сети активизировались мошенники с фейковыми аккаунтами благотворительной помощи для больных.
Новое мошенничество в сети: просят помощь для больных
Фото иллюстративное
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Украинцев предупреждают о новых схемах мошенничества, которые направлены на выманивание денег под видом благотворительной помощи для больных лиц. Мошенники, ища новые методы обмана, создают фейковые страницы в социальных сетях, где публикуют объявления о срочном сборе средств. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Они используют фотографии больных людей, которые ранее были размещены в Интернете, и копируют их на свои страницы, указывая банковские реквизиты для перечисления средств. Однако, после успешного сбора средств, полученных от добродетельных людей, мошенники просто исчезают, оставляя деньги себе.

Эксперты призывают быть осторожными и доверять только официальным источникам, проверять гиперссылки и содержание страниц на соответствие официальным данным. Обращают внимание, что в случае выявления фактов интернет-мошенничества лучше обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону 102 для немедленной реакции на эту проблему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео