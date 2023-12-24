Новое мошенничество в сети: просят помощь для больных

В сети активизировались мошенники с фейковыми аккаунтами благотворительной помощи для больных.

Фото иллюстративное

Украинцев предупреждают о новых схемах мошенничества, которые направлены на выманивание денег под видом благотворительной помощи для больных лиц. Мошенники, ища новые методы обмана, создают фейковые страницы в социальных сетях, где публикуют объявления о срочном сборе средств. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Они используют фотографии больных людей, которые ранее были размещены в Интернете, и копируют их на свои страницы, указывая банковские реквизиты для перечисления средств. Однако, после успешного сбора средств, полученных от добродетельных людей, мошенники просто исчезают, оставляя деньги себе.

Эксперты призывают быть осторожными и доверять только официальным источникам, проверять гиперссылки и содержание страниц на соответствие официальным данным. Обращают внимание, что в случае выявления фактов интернет-мошенничества лучше обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону 102 для немедленной реакции на эту проблему.

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