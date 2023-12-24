Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

Верховная Рада одобрила законопроект, вводящий «двойную» подведомственность некоторых публично-правовых споров

Одно дело сможет попасть на рассмотрение и в административном, и в судебном порядке - Верховная Рада приняла за основу изменения, связанные с законом об админпроцедуре.

На кресла судей Верховного Суда и Высшего антикорсуда смогут претендовать действующие члены ВСП и ВККС

Сначала предлагалось, чтобы действующие члены Высшего совета правосудия и ВККС не могли претендовать на должности судей, однако в парламенте решили иначе.

НАГС: Европейская комиссия дает четкий сигнал о возобновлении конкурсов на государственную службу и реформе оплаты труда

Следует принять закон о реформе оплаты труда №8222, возобновить конкурсы на госслужбу и дать госслужащем удостоверения в Дії, - НАДС.

Дела ОАС Киева, которые должен рассмотреть КОАС, необходимо передать для рассмотрения в другие окружные админсуды – ГСА

В ГСА сообщили, как будет происходить распределение переданных из ОАС Киева и КОАС дел, а сторонам посоветовали использовать «электронный суд» и видеоконференции.

  1. В Украине

Рустем Умеров сообщил, введут ли электронные повестки к ТЦК

14:14, 24 декабря 2023
Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос относительно возможности получения приглашения в территориальный центр комплектации на смартфон.
Рустем Умеров сообщил, введут ли электронные повестки к ТЦК
Фото: obozrevatel.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сейчас рассматривается возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в ТЦК.

Также он отметил, что сейчас специалисты работают над базами данных.

«То есть мы проанализировали разные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Затем смотрим, как эти базы учесть. Потому что люди не совсем понимают, кто должен, кто военнослужащий, кто ветеран. Поэтому говорим о базе данных военнообязанных, о том, как учесть их. После учета — смотрим, будет ли та или иная категория вообще предложена на военную службу или нет», - сказал министр обороны Украины в интервью «Суспільному», добавив, что это большой механизм, «который надо обсуждать пошагово».

Отвечая на вопрос о возможности получения приглашения в территориальный центр комплектации на смартфон в перспективе, Умеров заявил: «Мы работаем над этими техническими решениями».

Напомним, ранее командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев заявил, что «можно удалять Дию», поскольку в Украине будет стартовать новая волна мобилизации, в том числе и с блок-постами в каждом городе.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг какие-либо планов относительно рассылки повесток через приложение «Дія». В своем заявлении он подчеркнул, что такая практика не будет внедрена «никогда».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео