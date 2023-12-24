Рустем Умеров сообщил, введут ли электронные повестки к ТЦК

Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос относительно возможности получения приглашения в территориальный центр комплектации на смартфон.

Фото: obozrevatel.com

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сейчас рассматривается возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в ТЦК.

Также он отметил, что сейчас специалисты работают над базами данных.

«То есть мы проанализировали разные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Затем смотрим, как эти базы учесть. Потому что люди не совсем понимают, кто должен, кто военнослужащий, кто ветеран. Поэтому говорим о базе данных военнообязанных, о том, как учесть их. После учета — смотрим, будет ли та или иная категория вообще предложена на военную службу или нет», - сказал министр обороны Украины в интервью «Суспільному», добавив, что это большой механизм, «который надо обсуждать пошагово».

Отвечая на вопрос о возможности получения приглашения в территориальный центр комплектации на смартфон в перспективе, Умеров заявил: «Мы работаем над этими техническими решениями».

Напомним, ранее командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев заявил, что «можно удалять Дию», поскольку в Украине будет стартовать новая волна мобилизации, в том числе и с блок-постами в каждом городе.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг какие-либо планов относительно рассылки повесток через приложение «Дія». В своем заявлении он подчеркнул, что такая практика не будет внедрена «никогда».

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