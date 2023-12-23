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  1. В Украине

Украинцев смогут вызвать в ТЦК электронными уведомлениями: Рустем Умеров сообщил, кто их получит

15:41, 23 декабря 2023
Рустем Умеров отметил, что электронные приглашения могут получить мужчины, которые находятся как в Украине, так и за границей.
Украинцев смогут вызвать в ТЦК электронными уведомлениями: Рустем Умеров сообщил, кто их получит
Фото: tsn.ua
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сейчас рассматривается возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. Об этом он сказал в интервью «Суспільному».

По его словам, сначала данные о военнообязанных из баз данных будут учтены и разделены на категории.

«Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета - будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть, это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово», - пояснил министр.

Умеров добавил, что электронные приглашения получат мужчины, которые находятся как в Украине, так и за границей.

«Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем», - отметил министр.

Рустем Умеров отметил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Ранее сообщалось, что в Украине работают над законопроектом, принятие которого позволит призывать на военную службу находящихся за рубежом мужчин.

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