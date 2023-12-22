Мобилизация украинцев за рубежом: законопроект появится в январе, — нардеп, видео

В законопроекте говорится, что военнообязанные украинцы, выехавшие за границу, будут проходить идентификацию.

В Украине работают над законопроектом, принятие которого позволит призывать на военную службу находящихся за рубежом мужчин. Об этом сообщил представитель комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в эфире Радио Свобода.

По его словам, законопроект будет представлен уже в январе, а именно в первые дни заседания парламента.

Предполагается, что военнообязанные выехавшие за границу украинцы будут проходить идентификацию. После успешного прохождения мужчины, подлежащие мобилизации, могут получать повестки.

По словам Ивченко, украинцы сами будут решать, возвращаться ли им обратно в Украину и идти на военную службу. Однако если они захотят остаться за кордом, это будет нарушением закона.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде представили доработанный законопроект по усилению мобилизации.

Напомним, что министр обороны Рустем Умеров заявил о планах вызвать в призывные пункты ВСУ украинцев, живущих за границей.

Между тем, в Германии говорят, что не будут депортировать украинцев для службы в ВСУ.

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