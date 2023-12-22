Чехия одобрила продление защиты для украинцев и ввела изменение

В пакет законов под названием "Lex Ukrajina" внесены поправки.

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Верхняя палата чешского парламента проголосовала за продление временной защиты для украинцев, которые ищут убежища от российского военного вторжения. Это решение, как ожидается, будет действовать до конца марта 2025 года после того, как законопроект подпишет президент Чехии Петр Павел. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Нововведение предусматривает сокращение срока бесплатного временного проживания для беженцев и ужесточение правил в случае депортации. Это касается поправки к пакету законов под названием "Lex Ukrajina". Согласно этому законопроекту, процедура продления временной защиты будет почти аналогичной текущему году.

Временная защита предоставляет возможность беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и трудоустройству. Согласно законопроекту, для дальнейшего получения такой защиты украинцы сначала должны будут зарегистрироваться онлайн - с января до 15 марта следующего года. После этого они должны будут лично посетить офис миграционного департамента Чехии для получения визовой наклейки, которая подтвердит их статус. Этот этап регистрации требует от украинцев появляться до конца сентября 2024 года. Кроме того, беженцы должны будут предоставить новое подтверждение места жительства с официально заверенной подписью владельца или арендодателя.

По данным гарантийного комитета Сената, в Чехию еженедельно прибывает до 2 тысяч украинцев, и до конца текущего года количество беженцев с временной защитой может достичь 390 тысяч. Министр внутренних дел Вит Ракушан сообщил сенаторам, что до 180 тысяч украинцев выразили желание остаться в Чехии навсегда.

Согласно новой поправке, украинские беженцы, которые будут подвергнуты депортации, будут терять возможность пользоваться временной защитой в Чехии. Закон устанавливает, что депортация будет осуществляться после окончания временной защиты в Чехии. Согласно действующему закону, приговор о депортации не выполняется до завершения временной защиты в Чехии для лица, которое было осуждено.

Украинцы с временной защитой сейчас имеют право на бесплатное временное проживание в течение максимум 150 дней. Исключением являются уязвимые категории, которые могут воспользоваться этой услугой без ограничений. С сентября следующего года срок проживания в этом жилье сократят до 90 дней для всех. Все беженцы, которые на момент 1 сентября 2024 года исчерпают 90-дневный срок, должны будут оставить это временное проживание или, с согласия владельца жилья, перейти на стандартные условия проживания и оплачивать его, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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