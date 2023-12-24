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  1. В Украине

Повесток в «Дії» не будет никогда, – Федоров

10:08, 24 декабря 2023
Глава Минцифры Михаил Федоров опроверг заявления о рассылке повесток через «Дію».
Повесток в «Дії» не будет никогда, – Федоров
Источник фото: MediaSapiens
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Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг какие-либо планов относительно рассылки повесток через приложение «Дія». В своем заявлении он подчеркнул, что такая практика не будет внедрена «никогда».

«Повесток в Дії не будет никогда. И только так», - говорится в сообщении министра.

Ранее командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев заявил, что «можно удалять Дию», поскольку в Украине будет стартовать новая волна мобилизации, в том числе и с блок-постами в каждом городе.

Кроме того, украинцев смогут вызвать в ТЦК электронными уведомлениями: Рустем Умеров сообщил, кто их получит.

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