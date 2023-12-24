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В Лондоне украли работу уличного художника Бэнкси прямо на глазах у прохожих: видео

17:37, 24 декабря 2023
Двое мужчин сорвали дорожный знак с произведением искусства Бэнкси и скрылись с места преступления.
В Лондоне украли работу уличного художника Бэнкси прямо на глазах у прохожих: видео
Источник фото: ВВС
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В Лондоне произведение британского уличного художника Бэнкси было похищено всего через полчаса после того, как он его представил. Однако, преступники, которые совершили кражу, были задержаны уже на следующий день. Об этом сообщает BBC.

Этот случай произошел с картинной композицией, которую Бэнкси разместил на дорожном знаке и изображает три дрона. Через свою социальную сеть, художник считал эту работу своеобразным призывом к прекращению конфликта в Секторе Газа.

Картина вместе с дорожным знаком была похищена, а видеозаписи, размещенные в сети, показывают, как двое мужчин с помощью плоскогубцев срывают знак со столба и убегают с ним на глазах у прохожих.

Полиция сообщила о задержании подозреваемых в краже и нарушении общественного порядка в результате удаления дорожного знака с изображением работы уличного художника Бэнкси.

Правоохранители также отметили, что расследование этого события продолжается. Местные власти уже установили новый дорожный знак, чтобы предотвратить опасность для участников дорожного движения, но работа Бэнкси, вероятно, потеряна навсегда.

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