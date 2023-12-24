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  1. В Украине

Журналист Печий выехал за границу и не вернулся: в Минкульте резко отреагировали на нарушение

09:46, 24 декабря 2023
Поступок Алексея Печия является прямым нарушением законодательства и обязательств, которые он взял на себя перед отъездом, - Минкульт.
Журналист Печий выехал за границу и не вернулся: в Минкульте резко отреагировали на нарушение
Источник фото: bug.org.ua
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Украинский ведущий "24 канала" Алексей Печий, который был аккредитован на саммит Европейского совета, выехал за границу и не вернулся из своей командировки. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) обнародовало заявление, в котором осудило поступок журналиста. Об этом сообщили в пресс-службе МКИП.

"Мы осуждаем его (Алексея Печия - ред.) действия, ведь они являются прямым нарушением законодательства и заявления, которое он подписал перед командировкой", - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев подчеркнул, что Министерство культуры устанавливает отношения с медиасообществом на основе взаимного доверия. Каждое лицо, которое получает разрешение на выезд для выполнения определенной задачи за рубежом, обязано представить большой пакет документов, включая подписанное заявление об обязательстве вернуться в Украину.

Карандеев подчеркнул, что лица, получившие разрешение на выезд, всегда возвращаются, и случай с журналистом "24 канала" является исключительным. Он отметил, что этот случай не должен влиять на представление о других украинских журналистах, которые непрерывно работают для привлечения внимания мировой общественности к войне в Украине.

"Этот случай ни в коем случае не должен бросать тень на других украинских журналистов, которые ежедневно работают для привлечения внимания мирового сообщества к войне в Украине", - сказал исполняющий обязанности министра.

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